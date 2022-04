Ludo Garnier : « Ma tenue a fait la cover du Vogue »

Originaire de Huy, Ludo suit un parcours scolaire classique puis enchaîne les petits boulots. La journée au bureau, la nuit sur scène sous la nom D’Eva. Il crée ses costumes de transformiste avant d’être sollicité par ses amis pour les concevoir. Sa passion pour les créations extravagantes le pousse à tenter sa chance à Los Angeles. La ville du cinéma et du glamour . " Ici c’est le domaine du no limit. On peut laisser aller son imagination et faire des créations complétement dingues ".