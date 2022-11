Ludivine Sagnier regrette l'image qu'on lui a collé à cause de "Swimming Pool"

À l’occasion de la sortie de sa pièce de théâtre Consentement, ce lundi 21 novembre, Ludivine Sagnier a accordé une interview à Libération. Elle y confie certains regrets, notamment sur ses débuts en tant qu’actrice et d’avoir été un "objet de fantasme" pendant longtemps.

A l’âge de 24 ans, elle a joué dans le thriller psychologique Swimming Pool de François Ozon, mais l’actrice ne semble pas en garder un très bon souvenir. "Je n’avais pas ce désir d’être un objet de fantasme. Julie, c’était un personnage que j’avais composé avec un coach. J’avais fait des UV, je portais de faux cheveux, etc.", précise-t-elle. Ludivine Sagnier regrette l’image de la blonde sexy qu’elle a longtemps portée à cause de ce rôle. "C’était comme être le Joker. Alors que je suis super timide, que je ne me mets jamais topless sur la plage, j’avais réussi à jouer ce genre de filles que je n’étais pas du tout. Mais les gens se sont dit : ‘OK, elle est comme ça, elle, c’est la Bimbo d’Ozon qui se fout à poil’", explique-t-elle avec amertume.

Ludivine Sagnier a heureusement incarné des rôles plus importants depuis ses débuts au cinéma. D’ailleurs, avec Consentement, elle interprète même une femme sous l’emprise d’un célèbre écrivain de 36 ans son aîné.