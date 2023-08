Ludivine Henrion : "On a l’impression que c’est un jeu d’enfants pour elle"

Deux sur deux. Lotte Kopecky s’est déjà parée d’or à deux reprises sur ces championnats du monde de cyclisme de Glasgow. Avant de s’attaquer à l’omnium ce mercredi soir puis à la course sur route dimanche prochain, la cheffe de file du cyclisme belge a survolé la course à l’élimination et la course aux points. Une domination impressionnante qui laisse bouche bée les observateurs, à commencer par notre consultante Ludivine Henrion.

"C’est impressionnant comme elle reste calme et gère bien les situations. Même en étant la super grande favorite, personne n’a su la suivre. On a eu l’impression que c’était un jeu d’enfants pour elle. Même si on se doute que ça faisait aussi mal aux jambes. C’est vraiment impressionnant ce qu’elle nous fait pour le moment", se réjouit Ludivine Henrion après la course aux points.

Une mainmise sur la discipline qui est d’autant plus impressionnante vu que Kopecky combine ses succès sur piste avec ses excellents résultats sur route.

"Lotte a bien géré sa saison jusqu’à maintenant", constate Ludivine Henrion en identifiant la clé du succès actuel de notre championne. "Elle a pu enchaîner la piste et la route en soignant très bien son programme. Elle a un mental exceptionnel. Cela joue énormément. Elle est dans une spirale positive. On a l’impression que rien ne peut la déstabiliser. On espère que ce sera le cas ce dimanche aussi. On se demande vraiment ce qui peut l’arrêter…"