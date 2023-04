Ludivine Henrion admirative de Lotte Kopecky, la reine du printemps cycliste : "Je lui donne 9,5/10, on n’est pas loin de la perfection"

Interrogée sur les points sur lesquels Lotte Kopecky a le plus progressé depuis la saison dernière, Ludivine Henrion pointe d’ailleurs l’influence de la présence de Lorena Wiebes au sein de la Team SD Worx. "Je pense que le fait qu’il y ait Wiebes dans son équipe l’oblige à attaquer, et je pense qu’elle s’est rendu compte de beaucoup de choses en devant attaquer. Le fait qu’elle arrive toute seule assure la victoire et il y a beaucoup moins d’enjeu dans les derniers mètres. Et on savait bien qu’elle savait bien rouler toute seule, en chrono par exemple, mais là c’est clair qu’elle a toujours choisi les bons moments pour partir. Dans le Tour des Flandres, elle les sort une à une de la roue et ça prouve que c’est la plus forte."

Pour Ludivine Henrion, un printemps aussi exceptionnel est bien compliqué à reproduire. "Je pense que ça va être compliqué de refaire un printemps comme ça. Souvent, quand on fait une telle bonne année, l’année suivante est beaucoup plus compliquée. On le voit avec Annemiek van Vleuten cette année, qui n’est pas invisible mais pas loin et qui avait fait une année presque parfaite l’année passée."