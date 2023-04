Ludi Corner, un magasin de jeux de société actif !

Si vous avez des jeux auxquels vous ne jouez plus et ne savez pas quoi en faire, le magasin a mis en place un service de "jeux d’occasions". Vous apportez à Cédric et son équipe les jeux auxquels vous ne jouez plus, vous fixez ensemble le prix et votre jeu sera mis en vente dans le magasin. Les jeux doivent évidemment être complets ! Pour l’instant le magasin ne prend aucune commission sur ce service ce qui vous permet d’obtenir la somme totale de la vente.

Enfin, Ludi Corner est présent sur pas mal de réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook mais ils ont aussi une chaîne Youtube qui vous permet de découvrir leurs dernières nouveautés, le debrief de certains jeux etc.

Le site internet vous permet de commander un jeu en ligne, de découvrir le catalogue ou encore de voir leur calendrier d’activité.