"Lucrèce Borgia" : le spectacle de l’été à l’Abbaye de Villers-la-Ville

Le site majestueux des ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville sert d’écrin depuis 1987 à des représentations théâtrales spectaculaires qui recueillent chaque été un énorme succès populaire (près de 20.000 spectateurs).

Le plein air, les grands textes du répertoire, les équipes nombreuses, les décors monumentaux et les éclairages somptueux donnent à ces spectacles un cachet à nul autre pareil. Et cet été, c’est la verve hugolienne qui fera résonner les pierres séculaires de l’Abbaye de Villers avec "Lucrèce Borgia", un grand spectacle puissant, sombre et dense qui plonge les spectateurs dans la violence poétique du mélodrame.

Tous les ingrédients du grand spectacle sont réunis : des personnages forts, une intrigue captivante, des émotions intenses, de l’action, des rebondissements, le tout dans une mise en scène ample et spectaculaire signée par Emmanuel Dekoninck. Hugo réconcilie le mélodrame et la tragédie dans cette fresque historique, remarquablement construite, où se débattent l’amour maternel, la haine de l’humanité, la morale et la politique. Avec son sens aigu d’un théâtre populaire, il équilibre savamment, les dimensions comique et tragique, charnelle et philosophique.