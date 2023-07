Pour son traditionnel spectacle d’été, Villers-la-Ville renoue avec les mots et la langue de Victor Hugo. A l’affiche, une œuvre imposante doublée d’un grand rôle féminin ; Lucrèce Borgia sera présenté en plein air, au cœur des ruines, à l’ombre des pierres séculaires. Mise en scène : Emmanuel Dekoninck. Représentations jusqu’au 12 août à l’Abbaye de Villers-la-Ville.

L’histoire se déroule au 16e siècle en Italie. Lucrèce Borgia est une femme de pouvoir cruelle et imprévisible. Elle parade, inatteignable, au carnaval de Venise, connue et crainte pour sa capacité à imaginer les crimes les plus épouvantables. Dans cette pièce – présentée pour la première fois à Paris en 1833 – Victor Hugo noircit largement les traits d’un personnage historique, mais l’intrigue qu’il tire offre à son personnage central un tout autre visage. Dans le plus grand des secrets, Lucrèce Borgia est une mère aimante qui jusqu’au dernier acte sera prête à tous les sacrifices pour sauver la vie d’un fils " ennemi " qui ignore sa véritable identité.