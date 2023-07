"Lucrèce Borgia" de Victor Hugo sous les étoiles de Villers-la-Ville

Si une telle pièce prend place dans le plus grand site cistercien d’Europe, c’est parce que ce lieu a fait des grands classiques sa marque de fabrique. "Les grands textes raisonnent merveilleusement bien face aux vieilles pierres" avoue le directeur artistique lors de son interview. Ce qui les a conduits à y mener des pièces de répertoire tel que Molière ou encore Shakespeare comme de grandes adaptations de la littérature majeure avec notamment "Les Misérables" ou "Le nom de la rose". Ce cadre historique unique offre une ambiance toute particulière aux représentations qui y prennent place. Il met en valeur à merveille ce théâtre épique et puissant "d’un certain style qui plaît" selon Patrick De Longree puisque l’évènement produit sa 37e édition avec toujours autant de succès.

Du côté de la mise en scène, "Lucrèce Borgia" ose des choses à Villers-la-Ville. Son metteur en scène y introduit un mélange étonnant de chant lyrique et de musique électronique. Une combinaison qui peut surprendre mais qui trouve racine dans cette volonté de revisiter les grands classiques avec cette "percussion des genres où l’on profite des langages actuels pour partager des émotions" précise Patrick De Longree.

Si la démesure du lieu offre à ce spectacle en plein air et à la lueur des étoiles une ambiance exceptionnelle, elle impose également aux acteurs un travail technique ardu. Une attention particulière à la voix qui se doit d’être travaillée et réfléchie sur le lieu. Un travail de la technique dramatique puissante qui est nécessaire et qui permettra de porter les acteurs dans une communion avec les textes et le public.

"Lucrèce Borgia" y semble en tout cas y réconcilier le mélodrame et la tragédie dans une fresque historique, où se débattent l’amour maternel, la haine de l’humanité, la morale et la politique. Cette pièce se jouera à l’Abbaye de Villers du 13 juillet au 5 août prochain.

