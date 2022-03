Lucky Sweet, des bonbons naturels qui "portent chance" aux gourmands

Pourtant, malgré beaucoup de motivation et une bonne dose de persévérance, on ne s'improvise pas confiseur. Caroline sollicite alors un accompagnement auprès du Bureau économique de la province de Namur (BEP) qui la redirige vers le Smart Gastronomy Lab à Gembloux afin de l'aider à améliorer sa recette. Car si la majorité des bonbons vendus sur le marché aujourd'hui sont issus d'un processus de fabrication industriel et contiennent, bien souvent, de nombreux colorants chimiques et conservateurs, l'objectif de Lucky Sweet était de renouer avec une certaine authenticité et de développer un produit plus "sain" (autant, du moins, que des sucreries puissent être considérées comme bénéfiques pour la santé) : "Nous n'utilisons que cinq ingrédients: sucre, glucose, colorants naturels, arômes naturels et acide citrique" énumère t-elle, "C'était important pour nous de rester le plus naturel possible, ce qui est rare dans le domaine des bonbons en sucre cuits et nous y avons vu une opportunité".

Un projet solidaire

Quelques mois plus tard, les premiers bonbons se vendent et rencontrent rapidement un certain succès auprès des consommateurs. L'épidémie n'a pas disparu, comme pour de nombreux Belges qui ont vu leur vie bouleversée pendant cette période, le moment est venu pour Caroline de quitter l'emploi qu'elle occupait depuis seize ans au sein d'une grande entreprise américaine et de se consacrer entièrement à ce nouveau projet familial. "Nous avons un enfant autiste" explique t-elle, "Et quand on a un enfant extraordinaire comme ça, on s'inquiète toujours un peu de savoir comment ça va se passer plus tard. Par exemple, est-ce qu'il trouvera un employeur compréhensif ? En créant notre propre entreprise, on a les cartes en mains pour lui proposer, s'il le souhaite, un futur travail à l'âge adulte. Et puis à titre personnel, j'ai eu envie de changer parce que mon ancien travail n'était plus en lien avec mes valeurs. Ca n'a pas été un sacrifice, que du contraire !"'

La particularité de ces bonbons floreffois, c'est donc qu'ils sont ornés d'un motif de trèfle à trois feuilles voire, dans de rares cas, à quatre feuilles. "C'est un concept qui nous tenait vraiment à cœur, on cache un bonbon à quatre feuilles dans une boite sur cinq et trois par deux kilos de vrac. On invite les gens à trouver ces bonbons porte-bonheur qui apportent quelque chose de spécial à ceux qui les trouvent. Nous n'avions pas envie de donner un cadeau inutile en échange, ça avait par contre beaucoup de sens pour nous de reverser une partie de nos bénéfices à des associations qui soutiennent les enfants en difficulté. Donc, pour chaque trèfle à quatre feuilles que nous cachons, nous plaçons cinquante centimes dans une tirelire et à la fin de l'année nous reversons l'entièreté."