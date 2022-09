Lucky Luna, une plongée pixelisée dans des temples maudits

Notre jeu mobile de la semaine est signé Snowman, un studio basé à Toronto, à qui l’on doit notamment Alto’s Odyssey et Alto’s Adventure, ainsi que Skate City et Where Cards Fall, deux jeux exclusifs à Apple Arcade.

Pour ce nouveau jeu, qui adopte un style graphique en pixel art, le studio signe encore une exclusivité, cette fois avec Netflix. Lucky Luna est donc gratuit, si vous êtes abonnés à la plateforme de streaming.

Dans Lucky Luna, vous incarnez une jeune fille énigmatique, cachée derrière un masque. L’histoire (qui passe au second plan) est celle d’un passage à l'âge adulte inspirée d'un conte folklorique japonais intitulé "The Tale of the Bamboo Cutter" ou "Le conte de la princesse Kaguya" en français.

Pour contrôler l’héroïne, vous swipez sur votre écran, avec plus ou moins de rapidité. Un concept simple qui représente rapidement un sacré défi, tant les temples qui vous accueillent et le level design sont malins et remplis de pièges en tout genre.

Il vous faudra "timer" vos sauts, faire preuve d’agilité et de précision quand vous passerez d’un bloc fragile à un autre, et savoir utiliser les éléments pour ramassez le plus d’orbes et découvrir des passages secrets.

Si chaque niveau est relativement court, ils n’en sont pas moins rejouables. Il faudra à la fois éviter de mourir, atteindre la sortie dans un temps imparti et ramasser le plus de secrets et d’orbes pour espérer obtenir un score parfait. Il existe d’ailleurs un tableau des scores qui vous permet de vous mesurer aux autres joueurs.

Vous l’aurez compris, Lucky Luna est un très bon jeu mobile. Seule ombre au tableau : son exclusivité au catalogue Netflix. Mais il faut s’y faire, les jeux de ce genre seront de plus en plus exclusifs, que ce soit sur Netflix ou Apple Arcade.