Lucky, le chien de confidence qui soutient les victimes

Lucky ne travaille pas non-stop. Il n'est présent que lors d'auditions de personnes qui ont vécu un événement traumatisant, enfant ou adulte. Il a déjà participé à une quarantaine d'auditions. Et à chaque fois, la personne entendue est reçue avec égards pour ce qu'elle a vécu. Et s'adresser à un ou une inconnue pour raconter ce par quoi on est passé est loin d'être évident. Le but est de faire en sorte que le témoin, la victime se sente aussi détendu que possible malgré ce qu'il a dû traverser. L'agent qui recueille sa déposition respecte son rythme, ses appréhensions, indique que Lucky est là pour accueillir ses caresses… Et cela fonctionne! Le chien a l'air d'apporter un réel soulagement à une personne qui aurait, sans cela, eu beaucoup plus de difficultés à parler de son histoire.