Lucky Hodjo aux Fêtes de Wallonie à La Louvière

Lucky Hodjo s’est formé en fin 2018. A l’origine Lorenza, la chanteuse, recherche des musiciens pour former un band avec ses compositions. Le groupe est alors composé de 5 musiciens ( 2 sections rythmique, guitare, basse et saxophone ). Les chansons évoluent très vite, le groupe trouve son identité et s’affirme quelques mois plus tard avec un nouveau Line-up et un premier clip " Burn ".

Entre les périodes de confinement, Lucky Hodjo compose, se produit lorsque c’est autorisé et en profite pour enregistrer un premier Ep " Jack Daw " sortie en janvier 2022.

Début 2022, le groupe commence a enregistrer son premier album tout en continuant d’arpenter les scènes, mais il est surtout finaliste à l'envol des cités 2022 !

L'envol des cités est un concours qui encourage la création et la diversité musicale en province de Hainaut. Hip-Hop, Rap, R'n'B, Pop, Rock, Electro et variétés en tous genres s'y retrouvent. Après une première sélection, seuls huit groupes accèdent à la finale.