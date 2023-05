Lucka & An Pierlé in het Frans : un soir, deux concerts à Namur le 15/06

An Pierlé est une artiste anversoise mutli-disciplinaire : pianiste, auteure, compositrice, interprète, orfèvre d’une pop aussi soignée qu’aventureuse. En seulement deux albums, Mud Stories (1999) et Helium Sunset (2002), elle est parvenue à imposer son univers mélodique au-delà de nos frontières. Depuis, elle ne cesse de se réinventer et de surprendre le public à travers le blues, le jazz, le country ou encore le folk.

En plus de sa reprise de Dutronc, sa bande-son du "Tout Nouveau Testament"de Jaco Van Dormael, qui lui a valu un Magritte du cinéma, et de sa mise en musique du spectacle de Fabrice Murgia sur Sylvia Plath, l’artiste franchit une étape supplémentaire en présentant un répertoire inédit coécrit par Koen Gisen et réalisé avec un orchestre d’instruments baroques. Accompagnée de Nina Kortekaas, Vitja Pauwels, Gil Mortio et Koao Lobo, An Pierlé proposera lors de ce concert inédit plusieurs projets aux sonorités variées.