Lucinda Williams sort un titre avec Bruce Springsteen

Stories from a Rock n Roll Heart Tracklist:

01. Let’s Get the Band Back Together (feat. Margo Price, Jeremy Ivey, Siobhan Maher Kennedy, Buddy Miller, and Sophie Gault)

02. New York Comeback (feat. Bruce Springsteen and Patti Scialfa)

03. Last Call for the Truth

04. Jukebox (feat. Angel Olsen)

05. Stolen Moments

06. Rock n Roll Heart (feat. Bruce Springsteen and Patti Scialfa)

07. This Is Not My Town (feat. Margo Price)

08. Hum’s Liquor (feat. Tommy Stinson)

09. Where the Song Will Find Me

10. Never Gonna Fade Away

Lucinda Williams 2023-2024 Tour Dates:

04/06 – Tyagarah, AU @ Byron Bay BluesFest

04/09 – Melbourne, AU @ Bluesfest Melbourne

04/20 – New York, NY @ City Winery

04/21 – New York, NY @ City Winery

04/22 – New York, NY @ City Winery

04/26 – Norwalk, CT @ Wall Street Theater

04/28 – Beverly, MA @ The Cabot

04/29 – Westhampton Beach, NY @ Westhampton Beach Performing Arts Center

05/02 – Charlottesville, VA @ The Jefferson Theater

05/03 – Asheville, NC @ The Orange Peel

05/06 – New Orleans, LA @ The Civic Theatre

05/07 – Memphis, TN @ Beale Street Music Festival

05/20 – Prescott, AZ @ Pure Imagination Festival

06/15-17 – Vitoria-Gasteiz, ES @ Azkena Rock Festival

06/16 – Eridge, UK @ Black Deer Festival

06/30 – Berwyn, IL @ FitzGerald’s

07/21-23 – Nelsonville, OH @ Nelsonville Music Festival

07/31 – Morrison, CO @ Red Rocks *

08/03 – Vancouver, BC @ Orpheum Theatre *

08/04 – Portland, OR @ McMenamins Edgefield Amphitheater *

08/05 – Seattle, WA @ Marymoor Amphitheater *

08/08 – Berkeley, CA @ The Greek Theatre *

12/02-06 – Puerto Aventuras, MX @ Wilco’s Sky Blue Sky

02/04-10 – Miami, FL @ Outlaw Country Cruise

* = w/ Big Thief