Lucile, une femme dans la bande dessinée : "Dans les festivals de BD, il n'y avait que des hommes"

Lucile a toujours aimé dessiner. À force de travail et d’obstination, elle en a même fait son métier. Durant son enfance, elle était encouragée par ses proches. "Une enfant qui dessine dans un coin, c’est calme, c’est pratique", dit-elle en souriant. Mais en grandissant, la jeune Lucile a connu quelques obstacles. Son entourage ne voyait plus forcément sa passion pour le dessin d’un très bon œil et lui a conseillé "d’arrêter ses bêtises et de faire quelque chose de sérieux !"

Ce n’est que des années plus tard, avec un diplôme de graphisme en poche, que la jeune femme s’est aperçue qu’elle voulait et pouvait vivre de sa passion de toujours, bien consciente qu’elle allait devoir s’accrocher. Être une femme dans le monde très masculin de la bande dessinée n’est pas forcément un atout. Elle se souvient des festivals de BD où elle se sentait bien seule : "Il n’y avait que des hommes. J’étais perdante forcément, parce que si je riais à leurs blagues graveleuses, j’étais une greluche et si je ne riais pas, j’étais une pimbêche !"

À un moment donné, Lucile en a eu marre qu’on ne lui parle pas de son travail, simplement du fait qu’elle était une femme. Malgré les remarques sexistes, les inégalités salariales et autres disparités liées au genre, la jeune dessinatrice a réussi à s’imposer, grâce à Internet et la libération de la parole des femmes notamment. Son diptyque "la naissance en BD" est un grand succès auprès des futurs parents. L’attrait est peut-être un peu moins grand auprès des amateurs de bandes dessinées "classiques", mais ce qui l’importe avant tout, c’est d’intéresser ses lecteurs.