Lucile Poulain vous livre ses 4 romans préférés de la saison !

De quoi ça parle ?

Le Havre. Vingt-cinq ans, célibataire, la narratrice écrit une histoire, celle de Flora et de Zak. Flora est une adolescente d’aujourd’hui, classe moyenne, envie d’aimer qui cogne fort. Zak, garçon inquiet et mystérieux, vient des quartiers Est. Mais au cœur du paysage ouaté, l’attraction est immédiate. Se déploient alors l’attente, le désir tâtonnant, le vertige de l’autre. Et tandis que leur rencontre flamboie et s’altère comme toutes les premières fois, la narratrice affronte ses propres pertes ; celle d’un garçon et de l’enfance qui doucement s’en va.

Le commentaire de Lucile :

Réussir à rendre hommage au plus célèbre couple shakespearien en prenant le Havre comme décor, en avalant quelques clopes nocturnes tout en survivant à une rupture en jogging... Il fallait le faire !

