Lucile de retour sur Tipik pour notre plus grand plaisir

Vous le savez sans doute, Béné s'absente quelques mois pour vivre la plus belle des aventures : devenir maman. On lui souhaite évidemment le plus grand des bonheurs.

En attendant, il fallait quelqu'un pour vous accompagner entre 9 heures et midi en radio et on est très heureux de vous annoncer le retour de Lucile Poulain qui fut coanimatrice de la matinale de Pure et animatrice sur Tipik et qui parle livres à la RTBF, notamment dans l'émission Sous couverture en TV.

Sa belle voix si reconnaissable vous accompagnera du lundi au jeudi à la suite du Réveil de Tipik. Rendez-vous dès ce lundi 27 février à 9 heures sur Tipik en radio.