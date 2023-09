Lucile a 12 ans et c'est grâce à sa maman si elle est passionnée de musique. Ensemble, elles font partie d’un groupe vocal grâce auquel elles ont déjà eu l'occasion de se produire, notamment au Forum de Liège. Passionnée de sciences et plus particulièrement d’aérospatial, elle rêve de pouvoir se rendre un jour aux USA et de visiter la NASA.

Lors de son audition à l’aveugle, Lucile a chanté "Mourir sur scène" de Dalida. Son interprétation remplie d’émotion a séduit les quatre coachs, qui se sont tous retournés. Elle a finalement choisi de rejoindre l’équipe d’Alice on The Roof pour poursuivre l’aventure.