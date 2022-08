Lucien Kroll, décès d’un architecte prophète

L’architecte belge Lucien Kroll était né à Bruxelles en 1927. Il est connu dans le monde entier pour la réalisation de la Mémé, la Maison médicale, construite en 1969-70 sur le site de l’UCL en Woluwe. Vue de l'extérieur, la façade est un assemblage de matériaux disparates. Elle affiche un aspect chaotique et une absence de symétrie. Or tout est pesé et mesuré. Pourfendeur de l’industrialisation et de son corollaire la standardisation, Lucien Kroll était un prophète de l’écologie sociale, à l’écoute des habitants. Les étudiants en médecine avaient choisi leur architecte, parce que le plan était discuté à chaque étape de sa réalisation, en tenant compte des enjeux du bâtiment. Les autorités de l'Université ont laissé faire dans un premier temps. Par peur d'une révolution, elles ont ensuite mis des bâtons dans les roues de l’architecte et Lucien Kroll a été mis au ban de tout échafaudage. Il n'a pas pu poursuivre son travail. Sa carrière, il l’a faite à l’étranger, d’où est venue la reconnaissance. Simone Kroll, son épouse jardinière était associée aux projets de l’architecte.

Lucien Kroll au micro de Pascal Goffaux, le 29 août 2016.