Lucie Lucas mène l'enquête dans "Les enfants du secret"

Dès 1791 et jusqu’en 1979, on pouvait y voir des cadavres d’hommes, de femmes et d’enfants en parfait état de conservation. Ceux-ci étaient exposés à l’intérieur de la basilique Saint-Michel. C’est lors de la destruction d’un cimetière paroissial au centre de la ville, en 1791, que la ville de Bordeaux découvre les corps de plusieurs cadavres parfaitement conservés.

On les appelle " momies ", mais ne les confondez pas avec les momies égyptiennes que l’on connait. Contrairement à l’embaumement, on utilisait ici la technique du dessèchement. " On pense que les corps ont été desséchés dans la terre par l’argile, ce qui donnait l’impression de voir des momies. " comme l’explique " Actu Bordeaux ".

Par la suite, des mythes et des légendes ont commencé à émerger. Les guides racontaient des histoires sur les différents corps présentés en fonction de la position de ceux-ci. Comme l’explique Yves Simone, guide de la ville de Bordeaux : " Ces histoires étaient complètement fausses, aucune preuve ne confirme ces légendes. Par exemple, si un des corps se tenait le ventre, un guide racontait qu’il avait été empoisonné. Un corps retrouvé avec une balafre ? C’était qu’il s’était battu en duel "

Exposées et ensuite enlevées depuis 2013, il est encore possible de voir toutes ses " momies " mais virtuellement, avec des images et des enregistrements de guide à l’appui.