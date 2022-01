Lucie Bernardoni menacée de mort après avoir défendu Stromae, attaqué sur les réseaux par Booba

Lucie Bernardoni a comme beaucoup d’artistes, de fans, et même de nombreux psychiatres, été touchée par la nouvelle chanson de Stromae balancée dans une mise en scène surprise sur TF1 début janvier.

Tous ne sont pas du même avis. Le rappeur Booba, grand habitué des clashs avec d’autres artistes, a même lancé des propos virulents à l’encontre du chanteur belge sur ses réseaux sociaux : "L’autre il revient gonflé au Xanax sur TF1, il nous parle de sa dépression. Mais frérot, le monde entier est entrain d’couler. On s’en bat les cou***** de ta vie tu nous sers à quoi ? On ne t’a pas attendu pour déprimer nous. On n’a plus aucune liberté. Va prendre tes cachetons et reste au lit".