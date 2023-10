Lucie a 13 ans et elle vient de Liège. Lucie a toujours eu envie de chanter. Elle suit des cours de chant à l’académie Grétry et a également participé à des comédies musicales. La musique est très présente dans sa famille puisque son papy était contrebassiste au sein de l’Orchestre Philarmonique de Liège et c’est une réelle passion pour Lucie. Pour son Blind, Lucie s’attaque à un classique de la chanson française : " Je m’voyais déjà " de Charles Aznavour.