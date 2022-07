Luciano Pavarotti et Freddie Mercury chantant Nessun dorma : cet imitateur fait renaître deux voix de légende

Et si deux des plus grandes voix du XXe siècle s’étaient réunies pour un duo d’anthologie sur l’un des airs d’opéra les plus connus et populaires ? Le chanteur imitateur Marc Martel ressuscite, le temps d’une chanson, le ténor Luciano Pavarotti et le chanteur Freddie Mercury pour un magnifique et bluffant duo sur l’air Nessun dorma issu de l’opéra Turandot de Puccini.

Marc Martel est un chanteur et imitateur bien connu des fans du groupe Queen. Le chanteur s’est fait connaître grâce à ses reprises des chansons de Queen, dans lesquelles il parvient à imiter à la perfection la voix de Freddie de Mercury. Depuis une dizaine d’années, il fait d’ailleurs partie de Queen Extravaganza, le tribute band officiel de Queen, créé par Roger Taylor.