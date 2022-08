Luciano Pavarotti a son étoile sur le célèbre Hollywood Boulevard

Le ténor italien Luciano Pavarotti était sans nul doute le plus grand et le plus populaire artiste lyrique du XXe siècle. Cette étoile lyrique, qui nous a quittés il y a pratiquement 15 ans, a rejoint de grands noms de la scène musicale classique sur le fameux Walk of Fame d’Hollywood Boulevard.

Le 6 septembre prochain, cela fera 15 ans que Luciano Pavarotti nous a quittés. Le ténor italien aura marqué l’Histoire de sa voix cristalline, touchant à la fois les mélomanes les plus avertis et les novices, rendant l’opéra populaire et accessible au plus grand nombre, en chantant notamment avec de grands artistes issus de tous les horizons musicaux, tels que Mariah Carey, Jon Bon Jovi, Brian May, Eric Clapton, Bono, Elton John, Lou Reed, Céline Dion, Joe Cocker, Sting, James Brown, Spice Girls, Barry White et Eurythmics.