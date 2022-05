"Luce et le Rocher" : découvrez ce film d'animation belge star des festivals

Née en Belgique en 1986, Britt Raes est diplômée de la KASK School of Arts de Gand où elle enseigne actuellement. Elle a réalisé son premier court-métrage Catherine en 2016 (à voir par ici). Le film a été projeté dans plus de 200 festivals et a remporté plusieurs prix. La même histoire semble se profiler pour son deuxième projet ... Projeté dans la catégorie Generation Kplus au Festival de Berlin 2022, Luce and the Rock a reçu une mention spéciale du jury des enfants. Il a également régalé petits et grands cinéphiles au Festival Anima de Bruxelles, au JEF et au Festival national du film d'animation à Rennes.

À propos de la genèse de cette œuvre, Britt Raes s'est confiée : "J'ai écrit l'histoire moi-même, inspirée par l'ambiance des contes de fées et des contes populaires. Mais je ne voulais pas avoir une histoire du type ‘bon gars/mauvais gars’. Il n'y a pas de bien ou de mal, juste des personnages différents qui vivent le même monde d'une manière différente. Les jugements moralistes encouragent la violence et je veux stimuler une façon différente de penser dans les histoires que je crée."