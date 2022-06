Lucas Paqueta doit se faire opérer à cause d’un cerf-volant

Ce jeudi matin, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais Lucas Paqueta a annoncé sur ses réseaux sociaux devoir se faire opérer. L’international brésilien s’est blessé au doigt en jouant... au cerf-volant ! Blessure qui sort de l’ordinaire et heureusement pas trop grave pour le joueur qui profitait de retrouver ses loisirs d’enfants.

"Se souvenir des jeux d’enfants a aussi ses conséquences. J’ai fait du cerf-volant aujourd’hui et je me suis coupé le doigt. Tout va bien, mais pour éviter tout problème de mouvement à l’avenir, je vais subir une petite opération demain. Mais c’est bon. Mettez-le en place et coupez-moi" a-t-il posté avec une photo où on le voit sourire en montrant le bandage dont il a hérité en attendant l’opération.