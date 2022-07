Lucas Noubi, la belle surprise du nouveau Standard ?

Après une préparation plus marquée par des défaites que des victoires, le Standard version 777 Partners recevait Mönchengladbach pour un dernier amical à 6 jours de l’ouverture du championnat face à La Gantoise. L’occasion de roder une dernière fois l’équipe qui devrait commencer le championnat et qui compte pas mal de jeunes joueurs.

Des nouveaux propriétaires, un nouveau coach mais finalement un groupe assez similaire à celui de l’an dernier, voilà un peu comment résumer l’été du Standard. D’ailleurs quand on voit le onze de départ aligné face à Mönchengladbach ce samedi par Ronny Deila, le nouveau coach des Liégeois, il n’y a pas vraiment de nouveauté : Arnaud Bodart dans les buts (signe probable de son retour en tant que titulaire), Emond en attaque, un milieu avec Cimirot, Raskin et Amalah plus Dönnum et Dragus sur les ailes. Et une défense composée de Laifis et Ngoy dans l’axe et Calut sur la gauche. La seule surprise vient finalement du poste de back droit où Deila a placé sa confiance en Lucas Noubi, un jeune produit de l’Académie.

A 17 ans, il n’a joué qu’à deux reprises pour les A en match officiel, en fin de saison dernière. Deux matches disputés dans l’axe de la défense. Deila préfère, lui, l’aligner au back droit. Une place qui convient bien à ses qualités physiques. Souvent laissé seul sur son côté, Noubi a plutôt bien géré les assauts allemands. Solide dans les duels et rapide pour remonter le terrain, le jeune Rouche a bien occupé son couloir pendant les nonante minutes de jeu.

Un central de formation qui n’a pas peur de monter sur son flanc, il est d’ailleurs à l’assist sur un but annulé (pour hors-jeu) du Standard en première mi-temps. Noubi a aussi montré une belle habileté quand il fallait déposer des centres intéressants à ses attaquants. D’ailleurs, le jeune défenseur a bien plus à son attaquant de pointe Renaud Emond : "Les jeunes reçoivent leur chance et ils la saisissent. Il a fait un très bon match aujourd’hui, il est monté en puissance comme d’autres jeunes. Il y a pas mal de jeunes et on voit qu’avec eux on, fait le taf donc c’est bien !"

Bref, Lucas Noubi est une bonne surprise, à confirmer, au sein d’un standard new-look et résolument axé sur la jeunesse mais qui au final, n’a pas tant changé que ça.