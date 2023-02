Lucas Noubi devrait remplacer Noé Dussenne, suspendu, dimanche lors du Clasico entre Anderlecht et le Standard

Tout auréolé de sa victoire à l’Union Saint-Gilloise (2-4), le Standard effectue un nouveau déplacement dans la capitale ce dimanche pour y affronter Anderlecht. Ce clasico tombe à pic vu les récentes prestations des Rouches, qui peuvent toujours rêver du Top 4, alors que le Sporting bruxellois vient de décrocher sa qualification pour les 1/8e de finale de la Conference League.

Pour ce déplacement au Lotto Park, Ronny Deila ne pourra toutefois pas reconduire l'équipe qui s’est imposée au Parc Duden samedi dernier. Noé Dussenne, le capitaine, est en effet suspendu pour le clasico après avoir écopé de sa cinquième carte jaune à l’Union. L’arrière-central sera, sauf surprise, remplacé par le jeune Lucas Noubi d’autant qu’Ibe Hautekiet sera indisponible. L’ex-capitaine du Club NXT s’est fracturé le pouce gauche suite à une frappe d’Aron Dönnum ce mercredi lors de l’entraînement collectif ouvert au public. Ronny Deila ne pourra donc pas compter sur lui ce dimanche. " Ibe va devoir être opéré du pouce. Il sera absent deux à trois semaines mais on a décidé de ne prendre aucun risque ". Pour le remplacer. Lucas Noubi, 18 ans, pourrait bien être titularisé. Le Mouscronnois d’origine devrait donc logiquement prendre place dans l’axe de la défense liégeoise aux côtés de Kostas Laifis et Bope Bokadi. Une indication donnée mercredi par Ronny Deila lors de l’entraînement ouvert au public où le jeune joueur a évolué dans le onze des titulaires. " J’ai entière confiance en Lucas " précise Ronny Deila. "Il a chaque fois répondu présent quand on a fait appel à lui. Ce fut notamment le cas lors du déplacement à Gand. Maintenant, j’ai d’autres solutions. Gojko Cimirot, Marlon Fossey ou encore Barett Laursen peuvent aussi dépanner à cette place ".

Sur le plan offensif, l’entraîneur norvégien sera encore privé de Stipe Perica. L’attaquant croate est toujours blessé à l’épaule. " Stipe n’est pas encore prêt à 100% pour reprendre la compétition. Il devrait, je l'espère, être de retour pour le prochain match, à Sclessin contre Westerlo ". En revanche, Ronny Deila s’est montré plus optimiste concernant Renaud Emond qui retrouve progressivement le rythme après cinq mois d’absence suite à une tendinite au genou. " Les progrès réalisés par Renaud Emond sont encourageants. J’apprécie sa mentalité. Il a faim de football et il pourrait bien disputer quelques minutes lors du clasico ". Reste à savoir quelle stratégie adoptera le coach liégeois qui, vu le résultat obtenu à l’Union, pourrait être tenté de reproduire la même tactique ce dimanche à Anderlecht, c’est-à-dire sans véritable attaquant même si Noah Ohio s’est entraîné normalement cette semaine.