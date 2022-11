Lucas Hernandez se blesse, Craig Goodwin marque dans la foulée : début de Coupe du monde catastrophique pour la France... avant les fulgurances d'Adrien Rabiot

Décimée par les blessures, la France a encore perdu un joueur dès les premières minutes de sa rencontre inaugurale face à l’Australie : alors qu’il s’apprêtait à disputer un ballon aérien à l’ailier australien Mathew Leckie, Lucas Hernandez s’est emmêlé les pinceaux et blessé tout seul.

Au même moment, son adversaire adressait un centre parfait à son coéquipier Craig Goodwin, qui d’une reprise puissante, trompait Hugo Lloris pour placer l’Australie aux commandes.

Lucas Hernandez, touché au genou et incapable de reprendre la partie, a été contraint de céder sa place à son frère Théo Hernandez.

Cette Coupe du monde ne pouvait sans doute pas débuter d’une manière plus catastrophique pour la France, qui a toutefois réussi à égaliser un peu plus tard grâce à un coup de tête rageur d’Adrien Rabiot avant de prendre l'avance via Olivier Giroud... sur un assist du milieu de terrain de la Juventus !