Lucas Biglia revient en Belgique 9 ans après avoir quitté Anderlecht : retour sur le départ chahuté du Petit Prince

Arrivé en 2006 à Anderlecht, Lucas Biglia, alors capitaine de l’équipe d’Argentine championne du monde des moins de 20 ans, s’impose rapidement comme le maître à jouer des Bruxellois. Son sens de la récupération, son calme et sa créativité plaisent à de nombreux clubs, dont l’AC Milan, qui tente à plusieurs reprises de mettre le grappin sur l’Argentin. Finalement, en juin 2011, Biglia, surnommé "El Principito" (le Petit Prince), prolonge à Anderlecht à la surprise générale. "Je suis chez moi à Bruxelles. Je ferai tout pour aider le RSCA à devenir champion la saison prochaine", déclarait Biglia.

Promesse tenue par l’Argentin qui remporte son 3e titre de Champion de Belgique et le titre de meilleur joueur d’Anderlecht après être passé à côté d’un transfert à la mi-saison. Conscients qu’ils avaient besoin de leur perle argentine pour décrocher le graal, la direction Mauve et Herman Van Holsbeeck avaient alors doublé le prix de vente du joueur (15 millions d’euros au lieu de 8) pour repousser les prétendants (la Fiorentina était sur le coup).

Le titre en poche et le cœur léger, Biglia, via son agent, annonce vouloir quitter le Sporting d’Anderlecht à l’été 2012. Mais une fois de plus, et ce malgré les rumeurs qui l’envoient partout en Europe, le milieu de terrain reste en Belgique.