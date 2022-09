Lucas Belvaux : Les Tourmentés, un premier roman percutant

Le cinéma, Lucas Belvaux le découvre à l'adolescence. Son père, directeur d'un pensionnat à Philippeville, programme un film par semaine pour les internes. Rapidement, le jeune Lucas se rêve devant les caméras. A tel point qu'à 18 ans, il fugue pour aller tenter sa chance à Paris. Deux ans plus tard, il se retrouve dans la peau d'un soldat antimilitariste dans le "Allons z’enfants" d’Yves Boisset. Sa justesse et sa spontanéité séduisent deux ans plus tard Chabrol qui lui confie un rôle dans Poulet au vinaigre en 1982. Il fera également le premier film d'Olivier Assayas Désordre en 1986. Une dizaine d'années plus tard avec à son actif, près d'une vingtaine de rôles, il se tourne vers la réalisation, influencé peut-être par son frère Remy qui vient de coréaliser le mythique C'est arrivé près de chez nous.

Au début des années 2000, il fait le pari fou de réaliser trois films en même temps Un couple épatant, Cavale et Après la vie. Trois genres différents où les rôles secondaires de l’un deviennent les protagonistes de l’autre. Le mélange de comédie et de drame séduit les festivaliers mais pas encore les spectateurs dans les salles. Lucas Belvaux reprend le thème de la responsabilité individuelle dans La raison du plus faible qui réussit à mélanger le social et l'humour.