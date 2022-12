Luca Vergallito et Alex Morrice remportent la Zwift Academy et un contrat pro

La Zwift Academy sert d’accélérateur de carrière depuis 2016 pour les dames et 2017 pour les hommes. Avec des résultats assez différents. Jay Vine et Neve Bradbury – la promotion 2020 – figurent parmi les plus belles réussites. L’Australien a explosé cette année avec ses deux victoires d’étape sur la Vuelta. Au point d’attirer le regard de la formation UAE de Tadej Pocagar. Il a également terminé deux fois deuxième du Tour de Turquie et a été le Dauphin d’un certain Remco Evenepoel sur le Tour de Norvège. De jolies références. Sa compatriote, lauréate à 18 ans, a convaincu son équipe et a resigné jusqu’en 2024. Bonne grimpeuse, elle s’est illustrée dans les courses par étapes : 5e du Tour de Scandinavie et 10e du Giro cette année.



Maud Oudeman, qui a précédé Morrice au palmarès, vient, elle, de rejoindre l’équipe Jumbo-Visma de Marianne Vos. A 19 ans, elle est encore en plein apprentissage. "Au début, je me concentrais principalement sur le processus et j’espère que les résultats vont suivre rapidement", a-t-elle dit au moment de l’annonce de sa signature.



Mais tous les vainqueurs n’ont pas pu se servir de ce tremplin. Leah Thorvilson, la toute première gagnante, a vu son aventure se terminer en 2018. Elle avait déjà 39 ans. Jessica Pratt (2019) n’a roulé qu’un an pour Canyon/Sram. Elle a retrouvé de l’embauche l’été dernier chez Torelli – Cayman Islands. Tanja Erath (2017) va prendre sa retraite à 33 ans après 5 années dans les pelotons.



Chez les hommes, Ollie Jones (2017), Martin Lavric (2018) et Drew Christensen (2019) n’ont pas vraiment marqué les esprits. Alex Bogna (2021) poursuivra sa formation au sein de l’équipe de développement d’Alpecin-Deceuninck. A 20 ans, il a encore tout l’avenir devant lui.