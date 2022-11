Luca Oyen prolonge son contrat auprès de Genk jusqu'en 2027

Le KRC Genk a annoncé mercredi qu'il allait prolonger Luca Oyen à long terme. Le milieu offensif de 19 ans, qui disposait d'un contrat jusqu'à l'été 2024, va signer un nouveau contrat jusqu'en 2027.

Luca Oyen défend les couleurs de Genk depuis ... 13 saisons déjà. Le fils de l'ancien footballeur Davy Oyen a signé son premier contrat professionnel au club en 2018. "Un an plus tard, il est rapidement apparu que son agilité, sa perspicacité dans le jeu et ses capacités techniques étaient des atouts considérables", explique le club sur son site internet. Son contrat a donc été prolongé une première fois en 2019 pour trois saisons supplémentaires.

Depuis, le jeune Oyen a gravi les échelons et a obtenu une place durable en équipe première. Le milieu de terrain offensif a déjà montré de belles performances, mais il a subi une grave blessure au genou lors du premier match de championnat. "Alors que Luca poursuit sa rééducation, le club réitère sa confiance en son jeune Genkie", conclut le communiqué des actuels leaders de la Pro League.