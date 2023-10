Luca Mozzato coiffe Edward Theuns sur Binche-Chimay-Binche, Arnaud De Lie 6e

L’Italien Luca Mozzato a remporté la 36e édition de Binche-Chimay-Binche mardi au terme d’une course pour costaud jugée sur l’exigeante rue de la pépinière. Le coureur de l’équipe Arkéa Samsic a surgi dans les derniers mètres pavés et en montée de la rue binchoise pour s’imposer en puissance devant Edward Theuns et Soren Kragh Andersen. Matteo Trentin et Dries Van Gestel complètent le Top 5

Mal placé pour lancer son sprint, Arnaud De Lie n’a pas été en mesure de résorber la cassure qui s’est créée dans le dernier kilomètre sous l’impulsion de l’équipe Lidl-Trek. Il doit se contenter de la 6e place après ses succès au Circuit Franco-Belge et à la Famenne Ardenne Classic.

Les trente derniers kilomètres de l’épreuve ont été animés par plusieurs attaques mais les tentatives n’ont jamais pris plus d’une dizaine de secondes. Yves Lampaert et le néo champion d’Europe de gravel Jasper Stuyven ont notamment tenté leur chance tout comme Florian Sénéchal et Matteo Trentin. En vain.

Le peloton s’est quelque peu effiloché mais était encore bien conséquent au moment d’aborder les derniers kilomètres. Une chute qui a vu Yves Lampaert perdre l’équilibre dans un virage a scindé le peloton en deux à deux kilomètres du but. Le forcing de l’équipe Lidl-Trek a alors permis à une poignée de costauds de prendre quelques mètres d’avance et de se disputer la victoire. Mozzato a alors surgi pour décrocher le deuxième succès de sa carrière.