Luca Brecel décrit sa "préparation" pour battre O’Sullivan : alcool, boites de nuit et jeux vidéo jusqu’à pas d’heure

Luca Brecel vient de réaliser le plus grand exploit de sa carrière et de l’histoire du snooker belge en battant Ronnie O’Sullivan en quart de finale du championnat du monde à Sheffield en Angleterre.

Le Belge a expliqué sa préparation (ou plutôt non-préparation) à la BBC après sa qualification historique pour les demi-finales. Une méthode pour le moins surprenante et plutôt déconseillée.

En effet, le Limbourgeois de 28 ans a expliqué qu’il ne s’était pas vraiment préparé, il a également très peu dormi, bu beaucoup d’alcool et est sorti jusqu’au petit matin dans des "clubs" avec des amis.

"Avant le tournoi, je sortais et je faisais la fête jusqu’à six ou sept heures du matin, à jouer à FIFA avec mes amis, à boire des verres et à ne pas m’entraîner." Mais cela a continué une fois le tournoi commencé selon Luca, "même une fois que j’ai battu Williams, je suis rentré chez moi à sept heures en voiture et le même jour, on est de nouveau sorti jusqu’à cinq ou six heures du matin." En ne manquant pas d’ajouter "j’étais ivre mort".

En dehors du fait que cela est évidemment totalement déconseillé, on comprend mal pourquoi le joueur a rendu publiques cette non-préparation et ces pratiques pour le moins douteuses.