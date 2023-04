Luca Brecel aux anges après sa remontée historique : "Je n’avais plus une once d’espoir"

Finaliste des Mondiaux de snooker, Luca Brecel a réagi à sa remontée historique ce samedi au micro de nos confrères de Sporza.

"En fait, je n’avais plus une once d’espoir. Je ne pouvais vraiment rien faire contre lui. C’était comme jouer contre un robot, il n’a tout simplement rien raté. Je savais que c’était vraiment exceptionnel de sa part, sinon vous n’êtes pas le numéro 80 mondial, avec tout le respect que je lui dois, a-t-il d’abord expliqué alors qu’il s’est retrouvé mené 14-5. Je savais qu’il devait commencer à manquer et que je devais jouer mon meilleur match. Heureusement, j’ai pu réussir. Si j’étais à 1% de moins, cela n’aurait pas pu fonctionner."

"Être en finale, c’est incroyable. Personne ne s’y attendait, moi non plus. Quel moment pour moi, pour la Belgique et le snooker européen. Toute la pression est maintenant sur mes épaules", a-t-il également expliqué.

Interrogé sur la finale de dimanche et lundi, Brecel a parlé de ses potentiels adversaires qui n’ont pas encore terminé leur affrontement. "J’espère qu’ils commenceront à ressentir la fatigue demain (ndlr : dimanche). Mais ce sont deux machines, ils peuvent continuer. Qui que ce soit, ce sera difficile. Ce sont les favoris de toute façon, mais je ne vais pas m’inquiéter pour ça. C’est du bonus désormais", a-t-il déclaré.