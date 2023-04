Luca Brecel a bien démarré avant de coincer, Ronnie O’Sullivan mène 6-2 après la première session

La rencontre, jouée au meilleur des 25 frames, se poursuivra mardi soir à partir de 20h00.



Brecel, 28 ans, a franchi le premier tour du Mondial pour la première fois en six participations. En huitièmes de finale, il a éliminé le Gallois Mark Williams, triple champion du monde et 8e mondial, 13 à 11. O’Sullivan, 47 ans, a remporté le titre mondial en 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 et l’an passé.



"The Belgian Bullet" et "The Rocket" se sont rencontrés à quatre reprises. O’Sullivan s’est imposé trois fois, notamment lors de leur dernière confrontation, en début d’année au Masters (6-1).



Le vainqueur rencontrera en demi-finale le gagnant du duel entre l’Ecossais Anthony McGill (WS 21) et le Chinois Si Jiahui (WS 80).