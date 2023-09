Luc Terlinden officiellement archevêque de Malines-Bruxelles : "Il va chercher à faire coïncider l’Église avec la société"

En septembre 2021, le cardinal Jozef De Kesel le nomme vicaire général et modérateur du conseil épiscopal. Homme d’Église, il aime les sports de montagne et le vélo. Celui qui devient aujourd’hui l’archevêque de Malines-Bruxelles est décrit par ceux qui le connaissent comme une personne discrète, simple, chaleureuse, et inscrite dans la réalité de son temps.

Tommy Scholtès, le porte-parole francophone de la Conférence épiscopale, confirme les convictions pour le moins progressiste de celui qui s’inscrit dans la ligne du Pape François : "Il a déjà manifesté dans plusieurs interviews une réelle ouverture à une réflexion sur la question de la place de la femme dans l’Église, et aussi de l’ordination d’hommes mariés."

Son jeune âge, pour une telle fonction, souffle un vent de renouveau pour une Église qui voit le nombre de fidèles et de prêtres s’amenuiser depuis des années. Caroline Sägesser, chercheuse au CRISP et spécialiste des questions de religion et de laïcité, nous décrypte le profil du nouvel archevêque, ses pouvoirs, et les défis qu’il doit relever.