Luc Petit, la magie de Noël dans les cathédrales

Dans Déclic, Julie Morelle reçoit le metteur en scène Luc Petit qui entretient la magie de Noël année après année, avec des spectacles féeriques.

"Décrocher la lune", "Peter Pan", les Nocturnales dans les cathédrales et les églises, la reconstitution du bicentenaire de la Bataille de Waterloo, le 70e anniversaire de la Bataille des Ardennes… Tant de mises en scène grandioses produites par Luc Petit.

Mais l’ironie, c’est que Luc Petit n’aime pas les salles de spectacle. A cela, il préfère la rue ou les lieux emblématiques du patrimoine. Au départ réalisateur de cinéma, ses tournages lui ont insufflé l’idée d’habiter des lieux qui ne sont pas des théâtres. Il évoque la difficulté de ce genre de spectacle. "Ce sont des lieux qui sont chaque fois neufs, une cathédrale n’est pas la même qu’une autre donc je dois chaque fois réadapter mon spectacle. "

Il revient aussi sur son compagnonnage avec Franco Dragone et le Cirque du Soleil, précisant qu’il a beaucoup appris de cette collaboration, rendant crédible et mettant la lumière sur les spectacles de rue.

Interrogé sur le modèle économique, Luc Petit explique qu’il tient à ce que les billets soient le moins cher possible. Cependant, la recette de la vente des tickets ne couvre qu’un tiers des frais du spectacle. Sans subsides, tax shelter ou aide d’un sponsor, la situation devient très vite complexe et des échecs doivent parfois être compensés.

Et quand on lui demande s’il possède toujours son âme d’enfant, le metteur en scène répond :

Je ne dirais pas que je suis un enfant. Au contraire je suis un adulte mais qui garde toujours cette flamme d’enfant. Quand je fais un spectacle je me demande Qu’est-ce qui va m’émouvoir ? Qu’est-ce qui va émouvoir un enfant ?"

Les spectacles de Luc Petit Le combat des anges et Le sablier de Noël sont en tournée cet hiver dans les cathédrales de Wallonie, Bruxelles et Lille du 17 décembre au 8 janvier. Plus d’informations sur le site des Nocturnales.