Luc Partoune, ex CEO de Liège Airport, libéré sous conditions

L’ancien CEO de Liege Airport passait en chambre du conseil ce mercredi. Inculpé pour détournement, corruption et trafic d’influence, Luc Partoune avait été interpellé la semaine dernière et placé sous mandat d’arrêt samedi. Son avocat, Me Pierre Monville avait demandé la remise en liberté, sous condition, de son client. C’est effectivement ce qu’a décidé la chambre du conseil de Liège en ce début d’après midi. Le Parquet ne fera pas appel de cette décision. Luc Partoune va pouvoir quitter la prison de Lantin mais il reste bien sûr inculpé et l’instruction se poursuit.

Dans ce dossier qui lui a valu de passer quelques jours en prison, c’est à la suite d’une plainte de Liège Airport et de la région wallonne que l’ancien patron de l’aéroport a été inculpé. Les faits reprochés portent sur le marché public de construction des entrepôts pour AliBaba. Des documents ont été saisis. On parle de factures pour des missions de consultance. Lors de l'audience, Luc Partoune s'est expliqué sur les accusations dont il fait l'objet.

Rappelons qu’un audit avait mis le doigt sur le manque de transparence dans sa gestion de l’aéroport et qu’à la suite de cela il avait été licencié pour faute grave il y a un an. L'homme avait aussi payé une transaction pénale il y a quelques temps pour un autre dossier lié également à ses fonctions à l'aéroport.