Luc Nilis s’engage avec Genk pour coacher les attaquants de l’académie de jeunes

Le KRC Genk a engagé Luc Nilis. L’ancien attaquant va travailler pour l’académie de jeunes du leader de la Pro League, plus précisément avec les attaquants. Luc Nilis sera employé à plein temps au KRC Genk.

Esthète du foot aux pieds magiques, Luc Nilis possède une riche carrière avec des passages à Winterslag, Anderlecht, le PSV et Aston Villa. En un peu plus de 15 ans, il a inscrit plus de 250 buts en clubs et 10 avec les Diables Rouges (en 56 matches).

"Il apprendra aux jeunes talents offensifs de l’académie des jeunes de Genk les ficelles du métier et le chemin vers le but", explique le communiqué du club. Son objectif est de transmettre aux jeunes sa grande expérience. "Nous sommes très fiers de pouvoir employer Luc à plein temps dans notre travail auprès des jeunes", a déclaré Dimitri de Condé, responsable du football au KRC Genk. "Dans sa carrière active de footballeur, il était un génie sur le terrain. Nous sommes convaincus qu’il enseignera à nos jeunes talents dans le domaine de la vision, de la technique (de coup de pied) et des lignes de courses, les ficelles du métier et les lancera pour une belle carrière".

"L’académie des jeunes du KRC Genk jouit d’une renommée mondiale", ajoute Luc Nilis. "De nombreux joueurs de classe mondiale ont jeté les bases de leur carrière ici. La preuve avec les multiples récompenses au dernier Gala du Soulier d’Or. L’ensemble des trois meilleurs Belges à l’étranger ont été formés dans notre Académie. J’espère transmettre mon expérience aux jeunes joueurs qui sont ici aujourd’hui et les amener au niveau supérieur".