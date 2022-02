Luc Dechamps : "Non, il n'est pas trop tard pour le climat, il y a des choses à faire"

"Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud que le climat", c'est le slogan que les jeunes scandaient tous les jeudis en 2019. Le mouvement n'a cessé de s'amplifier de semaine en semaine, jusqu'à atteindre de 30 000 à 50 000 personnes chaque jeudi, voire plus.

Dès décembre 2018, Luc Dechamps, le réalisateur du documentaire Ici, la Terre, avait commencé à filmer la première manifestation nationale pour le climat, qui avait rassemblé 100 000 personnes. Puis ce sont les jeunes plus particulièrement qui se sont mobilisés.

Ce qui l'intéressait, c'était leur questionnement. Pour On a le temps, Il a enregistré toutes leurs questions, des plus pertinentes aux plus farfelues, puis il a soumis ces questions à des vieux sages, à des experts, à des gens qui ont des idées et des solutions.