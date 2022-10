Lubna Azabal : "Le métier d’actrice, c’est 80% de chance et 20% de talent"

"Je connais Adil et Bilall depuis très longtemps. Je les ai rencontrés gamins : c’était mon premier festival de Namur, ils cherchaient un lift pour rentrer à Bruxelles, alors je les ai embarqués dans ma voiture. Ils n’avaient encore rien réalisé, tout ce qu’ils savaient, c’est qu’ils voulaient faire des films. Je me rappellerai toujours, ils étaient assis à l’arrière, et ils me disaient : ‘Un jour, on veut travailler avec vous, Lubna !’", se souvient la comédienne en souriant. "Donc forcément, quand ils m’ont parlé du projet, c’était évident que j’embarquais. Mais j’avais précisé, il fallait que ce soit bien documenté. Parce que si c’est pour faire une énième daube sur l’Etat Islamique, je ne l’aurais pas fait non plus."

Jamais sa langue en poche, à l’instar des rôles qu’elle choisit, dans Rebel, Azabal incarne Leila ; une femme, musulmane, et mère, qui prend les choses en main pour sauver sa famille. "Mon personnage incarne tous les parents, désœuvrés et impuissants, qui se sont retrouvés dans cette situation. Pour les avoir rencontrés en amont, quand tu sais par quoi ils sont passés, c’est infernal. C’est comme si leurs enfants étaient pris dans une secte : l’enrôlement, ce sont les mêmes principes, seul le déguisement est différent. Et ces parents ont beau prévenir les autorités, dire 'faites gaffe, mon fils ou ma fille est en train de mal tourner', on te laisse seul. C’est l’éternel bla-bla : 'Tant qu’on n’est pas pris la main dans le sac, on ne peut rien faire'. Et quand l’enfant part, les mêmes institutions et personnes les pointent du doigt en disant, 'Vous les avez mal éduqués c’est de votre faute'. C’est ce qui m’a le plus choquée, et blessée. J’ai trouvé ça insupportable."