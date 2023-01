Lubbock au Texas : Delbert McClinton le musicien aux 4 Grammy Awards

Pour ses 60 ans de carrière, il publiait en mai 2022 son 27e album, intitulé ''Outdated Emotion''. Un concentré de tout ce qui fait la richesse de la musique américaine. Des sonorités blues, jazz, country, et surtout des reprises de classiques chantés à l’époque par des légendes comme Hank Williams, Lloyd Price, Little Richard ou Amos Milburn. Amos Milburn qui célébrait l’alcool dans ses chansons et qui, en 1953, a enregistré ''One Scotch, One Bourbon, One Beer'', ici dans la version de Delbert McClinton.

