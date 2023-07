Luana, "accompagnatrice de plaisir", tient un love shop à Liège : "Il nous faudrait 15 vies pour explorer totalement le monde du sexe"

Haut le plaisir, à bas les tabous

Malgré l’accueil chaleureux que réserve Luana à ses client.e.s, tout le monde ne franchit pas la porte de sa boutique facilement. À commencer par les livreurs qui préfèrent laisser leurs colis sur le pas de porte. La jeune femme explique aussi qu’elle a eu beaucoup de mal à trouver un laveur de vitres. Elle constate qu’il y a encore énormément de tabous sur les articles qu’elle vend, sur les love shops de manière générale, mais aussi sur la sexualité en elle-même. "Les femmes se connaissent mal", dit-elle avant d’ajouter : "J’ai un petit collier en forme de clitoris, on me demande souvent si ce n’est pas un os de poulet. Le clitoris, l’unique organe du corps humain dédié au plaisir, est trop souvent laissé à l’abandon. Il arrive encore que les femmes n’osent pas utiliser un objet ou leurs mains pour stimuler leur corps. Il faut qu’elles se libèrent !"

Ce que Luana affectionne particulièrement, c’est accompagner ses client.e.s dans de grands moments de découvertes de l’orgasme. Elle a tout un panel d’anecdotes joyeuses, drôles et croustillantes à raconter. Elle se souvient, par exemple, d’une cliente qui a fait usage d’un sex-toy le jour de son mariage pour "lâcher le 'OUUII' le plus authentique possible" devant le bourgmestre, son époux et les convives. Son métier requiert parfois aussi une grande capacité d’écoute et de prise de recul lorsque les témoignages sont beaucoup plus douloureux. "Ce qui me touche le plus, c’est quand je me sens totalement désarmée et inutile." Avec ses deux collègues, elles ont créé un "réseau safe" en lien avec la police, les plannings familiaux et des psychologues, afin de soutenir au mieux les personnes en souffrance par rapport à leur sexualité.