Luana a testé pour vous "Instax", le polaroïd 2.0 pour des photos vintages réussies

Elle consiste à tout d’abord à acheter une mini-imprimante qui permet l’impression sur une pellicule. Celle-ci sera en connexion, via Bluetooth, avec votre smartphone. Les photos, quant à elles, seront prises directement avec votre téléphone. Via à une application, vous aurez la possibilité de les modifier, y rajouter des émoticônes, du texte… Une fois satisfaite du résultat, il ne suffira que d’appuyer sur un bouton et l’impression sera lancée.