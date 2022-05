LPB Market & Bistro : un abonnement pour boire du vin à vie, ça existe ?

Nous nous sommes laissées guider par la personne présente qui faisait serveur et sommelier ce soir-là. Il nous a préparé une planche pour nous faire découvrir des produits qu’ils proposent.

Niveau vin, on était deux clients très différents : l’un plus rouge bien tanique et l’autre plus blanc fruité. Les deux ont été écoutées et la proposition du sommelier est pertinente, tout en proposant aussi de bousculer nos habitudes et d’aller à la découverte d’autre chose.

Le prix est au même niveau que ce que l’on retrouve ailleurs, avec une belle planche (et du pain à côté) nous avons eu suffisamment à manger (et même un peu difficile à terminer la planche). Comptez entre 20 et 25 euros pour les planches à deux.