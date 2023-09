Loxley et Béné : un nouveau rendez-vous à découvrir en primeur en podcast

Chaque semaine, Loxley de L'Or du commun et Béné vous font découvrir un épisode de leur podcast dédié à la culture et à la musique, principalement au rap, au new R’n’B et à la soul.

Vous pouvez les écouter parler pendant 60 minutes tous les vendredis en primeur sur Auvio er le dimanche à 22 heures.

Vous apprendrez des anecdotes et entendrez des morceaux d’artistes francophones et internationaux connus, tels que Travis Scott, Disiz la Peste ou encore Primero, comparse de Loxley dans L’Or du Commun.