Low technologie : "Il est possible de se passer de frigo 8 mois par an !"

Qu'est-ce qu'un produit low-tech ?

"Là, par exemple, le frigo n’est pas branché, explique Philippe Hebert. En réalité on peut s’en passer 8 à 10 mois par an". La démarche demande quand même un peu d’organisation. À côté de ce caisson frigo, des placards de différents types, tous adaptés aux conditions optimales de conservation des denrées. Exemple : un compartiment sec, aéré et lumineux pour y conserver les abricots, aubergines ou ananas. Et juste à côté, un autre compartiment sec, aéré mais sombre pour les oignons, pommes de terre et autres légumes racines.