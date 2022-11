Loverval : le cri d’alarme des riverains a (en partie) porté ses fruits

Les autorités n’auraient-elles pas la main un peu légère avec les permis d’abattre les arbres ? On peut se poser la question après ce qu’il s’est passé à Loverval, dans l’entité de Gerpinnes. Un propriétaire a reçu l’autorisation de couper 5 chênes centenaires… Jusqu’à ce que des riverains tirent la sonnette d’alarme. C’est là qu’on s’est rendu compte que ce permis a été accordé un peu vite.

Tout commence au mois de mars dernier. Un particulier achète une maison à l’allée du Beau Cheniat, à Loverval. Il dépose rapidement une demande pour pouvoir abattre 5 chênes sur sa parcelle. Le permis d’abattage lui est accordé. Il y a quelques jours, le propriétaire fait donc appel à des bûcherons qui commencent le travail. Mais les riverains s’insurgent. L’indignation grandit, notamment sur les réseaux sociaux. Alerté, le bourgmestre de Gerpinnes, Philippe Busine ressort le dossier et s’y replonge : "les motivations du propriétaire pour demander l’abattage c’était que les feuilles des arbres bouchaient ses gouttières et que la luminosité dans sa maison était très diminuée. Au moment d’accorder le permis on n’a pas eu l’attention attirée, il faut le reconnaître". Mais Philippe Busine renvoie aussi la responsabilité de cette décision un peu légère au DNF, le Département Nature et Forêts de la Région Wallonne. "Ce sont eux les spécialistes", dit le bourgmestre. Car le dossier a bien transité par le DNF dont l’avis était sollicité par la commune avant d’octroyer, ou pas, le permis d’abattage. Et le DNF a donné son feu vert. Damien Bauwens, du DNF dénonce un manque de temps et d’effectifs pour traiter tous les dossiers : "on n’a probablement pas été en capacité d’accorder à ce cas toute l’énergie et l’attention qu’il aurait fallu". Le DNF rend entre 1500 et 2000 avis par an pour ce genre de demandes.

Finalement, un compromis a été trouvé avec le propriétaire. Seuls deux chênes seront abattus. Deux autres feront l’objet d’un élagage. Le cinquième, le plus vieux et le plus majestueux – 150 ans, quand même ! – on n’y touchera pas !